Institución de Inversión Colectiva
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.
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Definición de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)
"Una Institución de Inversión Colectiva es una sociedad con personalidad jurídica propia o sin ella, en función del tipo exacto de inversiones que materialice -de acuerdo con Luis García Montero (Universidad de León) en su trabajo "SICAVs: Análisis económico-financiero antes y después de la crisis" (2013)- y la forma jurídica que escoja para canaliz…