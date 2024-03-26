Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Definición de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

"Una Institución de Inversión Colectiva es una sociedad con personalidad jurídica propia o sin ella, en función del tipo exacto de inversiones que materialice -de acuerdo con Luis García Montero (Universidad de León) en su trabajo "SICAVs: Análisis económico-financiero antes y después de la crisis" (2013)- y la forma jurídica que escoja para canaliz…