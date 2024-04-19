Centros o Instituciones de Arbitraje Internacional

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Los rápidos desarrollos derivados de la globalización de las actividades económicas y la eliminación de las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) comerciales entre países llevaron a problemas múltiples y complicados como resultado de las relaciones comerciales, que resolver las disputas comerciales transfronterizas a través de los tribunales no se considera una solución rápida y efectiva.

Por lo tant…