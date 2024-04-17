La Institución Alemana de Arbitraje o Instituto Alemán de Arbitraje (Deutsche Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit - DIS)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. El objetivo principal del Instituto Alemán de Arbitraje es promover el arbitraje y, en un sentido más amplio, la resolución alternativa de conflictos (ADR), así como apoyar todos los asuntos relacionados con el arbitraje en toda Alemania.

Por lo tanto, el DIS ofrece arbitraje, así como reglas de mediación y conciliación y reglas para la gestión de conflictos, la adjudicación y la opinión de expertos, administra y facil…