Instrumentos sobre Movimientos Internacionales Transfronterizos de Residuos Radiactivos

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Instrumentos Sobre Movimientos Internacionales Transfronterizos de Residuos Radiactivos en el Derecho Medioambiental Global y Comparado

Instrumentos Sobre Movimientos Internacionales Transfronterizos de Residuos Radiactivos en relación con Residuos Radiactivos

Esta subsección examina parte de la literatura y las principales ideas y reflexiones asociadas con instrumentos sobre movimientos internacionales transfronterizos de residuos ra…