Interés Ajustable

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Tasa de interés sobre un depósito o un préstamo que es periódicamente actualizada de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. Puede serlo por períodos fijos (dos o tres meses) o cada vez que varíen las tasas del mercado, sea porque suban o porque bajen por encima de un margen preestablecido en relación con la tasa originalmente aplicada. .

