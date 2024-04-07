Intereses Devengados

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Son los intereses reconocidos, pero no pagados, sobre cualquier operación crediticia, desde su inicio hasta la fecha en que se calculan. Si esta fecha es la del vencimiento de la transacción, los intereses devengados son iguales a los que deben ser pagados. .

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