Intermediación en el Mercado de Trabajo

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Noción de Intermediación en el Mercado de Trabajo

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de intermediación en el mercado de trabajo, la siguiente definición: Actividad de mediación o puesta en contacto de ofertas y demandas de trabajo; puede ser llevada a cabo por las oficinas públicas de empleo, dependientes del INEM, y, a partir de la reforma …