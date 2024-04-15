Intermediación Laboral

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Noción de Intermediación Laboral en el Contexto del Mercado de Trabajo

En relación a las relaciones laborales españolas, intermediación laboral ha sido definido [1] de la siguiente forma: La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación.

Tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus…