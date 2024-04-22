Intermediario Aduanero
Intermediario Aduanero
Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.
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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.
Significado de Intermediario Aduanero en relación a Aduanas
En este contexto, una definición de intermediario aduanero es la siguiente: es la persona natural o jurídica a quien se le permite actuar como agente de…