Interventor

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Persona que interviene y paga una letra de cambio cuando el girado o el aceptante se niegan a pagarla el día de su vencimiento.

“Empleado que autoriza y fiscaliza las operaciones a fin de que se hagan de acuerdo con las normas.”