Inventario de Emisiones

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el "Inventario de Emisiones". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Los Inventario de Emisiones

Los inventarios de emisiones cubren los principales contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes antropogénicas, pero también pueden incluir las emisiones de fuentes biogénicas y geogénicas, dependiendo de la escala. Suelen referirse a un área cuadrada de tamaño 1 km2 y a un periodo de un año y suelen desglosarse por grupos de emisores. Los inventarios de emisiones reflejan los procesos que, relacionados con el lugar del suceso, dan lugar a la c…