Invernadero Inteligente

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Véase también la información sobre ciudad inteligente.

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Invernadero Inteligente

El invernadero inteligente es una revolución en la agricultura, ya que crea un microclima autorregulado y adecuado para el crecimiento de las plantas mediante el uso de sensores, actuadores y sistemas de supervisión y control que optimizan las condiciones de crecimiento y automatizan el proceso de cultivo. El mercado mundial (o global) de invernaderos inteligentes se valoró en aproximadamente 680,3 millones de dólares de los EE.UU…