Invertir en una empresa británica típica (Limited) desde una empresa española conlleva implicaciones fiscales marcadas por el Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y Reino Unido y la normativa interna española.

Tras el Brexit, el Reino Unido ha pasado a ser considerado un “tercer país”, lo que elimina beneficios de directivas de la UE (como la Matriz-Filial), aunque el convenio bilateral mitiga la mayoría de los efectos negativos.

Tributación de Dividendos (Reparto de Beneficios)

En el Reino Unido: Generalmente, el Reino Unido no aplica retenciones en origen sobre los dividendos pagados por una empresa británica a una matriz extranjera.

En España: La empresa española debe integrar los dividendos en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Exención por Doble Imposición: Según el Artículo 21 de la LIS , se puede aplicar una exención del 95% sobre estos dividendos (tributando efectivamente solo por el 5% restante como gastos de gestión) si se cumplen ciertos requisitos: Poseer al menos un 5% de participación en la Ltd inglesa. Que la filial haya estado sujeta a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades español (el Corporation Tax británico cumple este requisito).



Plusvalías por Venta de la Ltd

Tributación: Si la empresa española vende sus participaciones en la Ltd inglesa, la ganancia obtenida tributa en España.

Exención: Al igual que con los dividendos, se aplica habitualmente la exención del 95% del Artículo 21 de la LIS si se mantiene el 5% de participación y se cumplen los requisitos de tributación en el Reino Unido.

Otros Flujos Financieros

Intereses y Royalties: El CDI suele prever tipos de retención reducidos o exenciones (a menudo 0% para intereses bajo ciertas condiciones) que deben solicitarse formalmente mediante certificados de residencia fiscal.

Precios de Transferencia: Al ser empresas vinculadas, cualquier operación (préstamos, servicios, ventas) debe valorarse a valor de mercado para evitar ajustes por parte de la Agencia Tributaria Española o la HMRC británica.

Intereses o cánones: El certificado de residencia fiscal

Para evitar retenciones innecesarias en el Reino Unido sobre los pagos realizados por la filial de la empresa británica (como intereses o cánones), la empresa española debe acreditar su residencia fiscal ante la autoridad británica (HMRC) mediante un certificado de residencia fiscal expedido por la Agencia Tributaria (AEAT).

Requisitos y Procedimiento de Solicitud

Tipo de Certificado: Se debe solicitar específicamente el “Certificado de residencia fiscal en España a efectos del Convenio” con el Reino Unido. Trámite en la AEAT: Se realiza preferiblemente de forma telemática en la Sede Electrónica de la AEAT con certificado digital o Cl@ve.

Debes indicar el ejercicio fiscal para el que se solicita y el país de destino (Reino Unido).

La Agencia Tributaria suele emitirlo en un plazo aproximado de 10 días hábiles. Validez: Estos certificados suelen tener una validez anual, por lo que es necesario renovarlos para cada ejercicio fiscal en el que se reciban pagos.

Aplicación en el Reino Unido

Una vez obtenido el certificado español, la empresa debe seguir el procedimiento del Reino Unido para aplicar los beneficios del Convenio de Doble Imposición:

Formularios HMRC: Es habitual que la HMRC solicite completar formularios específicos (como el Form Spain-Company ) donde la AEAT debe sellar o validar la residencia.

Exención en Intereses/Cánones: Presentar este documento permite reducir la retención en origen en el Reino Unido (frecuentemente al 0% bajo condiciones del convenio) en lugar de aplicar el tipo general británico.

Dividendos: Dado que el Reino Unido no aplica retención en origen sobre dividendos a sociedades extranjeras por su normativa interna, generalmente no es necesario el certificado para este concepto específico, aunque se recomienda tenerlo como prueba de sustancia fiscal.

Las sospechas de Hacienda suelen centrarse en los siguientes puntos:

Simulación de Actividad (Empresas “Pantalla”)

Falta de sustancia económica: Hacienda sospecha si la Ltd inglesa no tiene oficina física, empleados reales o actividad comercial tangible en el Reino Unido. Si solo se usa para gestionar dinero o activos, podrían considerarla una sociedad interpuesta para diferir impuestos en España.

Residencia fiscal de la dirección: Si todas las decisiones de la Ltd se toman desde España por administradores que residen en España, la AEAT puede reclamar que la empresa es, a efectos legales, residente fiscal en España y debe tributar por su beneficio mundial al 25%.

2. Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia

Valor de mercado: Al existir una relación matriz-filial, Hacienda vigilará que cualquier transacción (préstamos, facturación por servicios, etc.) se realice a valor normal de mercado .

Desvío de beneficios: Una sospecha común es el inflado de gastos en la matriz española (pagando servicios ficticios a la Ltd inglesa) para reducir la base imponible en España y tributar en el Reino Unido, donde el Corporation Tax puede ser menor para ciertas pymes.

3. Ocultación de Patrimonio y Rentas

Intercambio de información: Bajo los acuerdos post-Brexit, la HMRC británica informa a la AEAT sobre cuentas bancarias y participaciones de residentes españoles. Si la inversión no se refleja en el Modelo 720 (si aplica por superar los 50.000 € en bienes en el extranjero) o en el Impuesto de Sociedades, se dispara una alerta automática.

Origen de los fondos: Hacienda puede requerir justificación de dónde salieron esos fondos para asegurar que no provienen de rentas no declaradas en ejercicios anteriores.

4. Uso de la Ltd para Gastos Personales

Confusión de patrimonios: Si la Ltd inglesa se utiliza para pagar gastos que parecen personales (viajes, vehículos, viviendas), Hacienda interpretará que se están extrayendo dividendos encubiertos sin pagar el correspondiente IRPF o retenciones. Otra cosa es cómo pueda probarlo.

Obligación Clave: Recuerda que las operaciones vinculadas que superen ciertos umbrales deben informarse obligatoriamente a través del Modelo 232 para evitar sanciones que pueden ser muy elevadas.

Las Sociedades Holding o de tenencia de valores

Aunque son estructuras legales y habituales, Hacienda las vigila bajo una lupa distinta para distinguir entre una gestión patrimonial legítima y una evasión fiscal.

Aquí te detallo cómo interpreta Hacienda una Ltd sin sustancia (sin empleados ni oficinas) utilizada solo para invertir:

Régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI)

Es el mayor riesgo. Si la Ltd inglesa no tiene sustancia y sus ingresos son mayoritariamente pasivos (dividendos, intereses o rentas inmobiliarias), España aplica el Artículo 100 de la LIS:

Consecuencia: La matriz española debe incluir en su propio Impuesto de Sociedades los beneficios obtenidos por la Ltd en el mismo año en que se generan , aunque la Ltd no los reparta (no envíe el dinero a España).

Efecto: Se pierde el beneficio del diferimiento fiscal (no puedes “acumular” dinero en Inglaterra sin pagar impuestos en España).

La “Sustancia” vs. “Motivo Económico Válido”

Hacienda permite estas sociedades siempre que exista un motivo económico válido más allá del ahorro de impuestos.

Sospecha: Si la única razón de la Ltd es que en Inglaterra el Impuesto de Sociedades es menor o el acceso a ciertos productos financieros es más opaco.

Defensa: Si la Ltd se usa para co-invertir con socios británicos, centralizar inversiones internacionales o por requisitos de un bróker específico en Londres, el motivo es legítimo.

El Concepto de “Beneficiario Efectivo”

Si la Ltd inglesa recibe intereses o dividendos de otros países y los “pasa” a la matriz española, Hacienda puede ignorar la existencia de la Ltd:

Si la Ltd es un mero conducto (conduit company) sin poder de decisión sobre ese dinero, se le denegarán las ventajas del Convenio de Doble Imposición.

4. Diferencia entre “Sociedad Patrimonial” y “Actividad Económica”

En España, si más del 50% del activo de la Ltd son valores o bienes no afectos a una actividad, Hacienda la clasificará como Entidad Patrimonial:

Esto limita enormemente las deducciones y beneficios fiscales de la matriz española al consolidar cuentas.

¿Cuándo es “seguro” para Hacienda?

La sospecha disminuye drásticamente si declaras la inversión: Reflejándola correctamente en la contabilidad y, si superas los 50.000€ en activos concretos fuera de la sociedad, en el Modelo 720 (a nivel personal/socios si corresponde).

Aquí tienes los argumentos más sólidos que acepta Hacienda para justificar una Ltd como vehículo de inversión:

1. Acceso a Mercados y Activos Específicos

Argumenta que la Ltd es necesaria para acceder a infraestructuras financieras que no están disponibles o son más costosas en España:

Brókers y Plataformas: Acceso a plataformas de inversión londinenses con comisiones más bajas o productos exclusivos (ventaja competitiva).

Divisa: Necesidad de operar y mantener saldos en Libras (GBP) para mitigar el riesgo de tipo de cambio si se planean futuras operaciones en el área de influencia británica.

Estrategia de Expansión e Internacionalización

Incluso si ahora no tiene empleados, presentarla como una “punta de lanza”:

Reconocimiento de Marca: Operar bajo una “Limited” para facilitar contratos con proveedores o socios del mundo anglosajón (Common Law), quienes confían más en estructuras locales.

Búsqueda de Partners: Centralizar en Londres la captación de socios capitalistas internacionales para proyectos futuros.

Separación de Riesgos (Ring-fencing)

Justificar que se busca proteger el patrimonio de la matriz española:

Responsabilidad Limitada: Aislar el riesgo de ciertas inversiones financieras de la actividad principal de la empresa en España.

Autonomía Financiera: Crear un vehículo con contabilidad separada para medir la rentabilidad de una cartera de inversión específica de forma independiente.

Gestión Especializada

Expertise Local: Si se contrata (aunque sea de forma externa) a un asesor, gestor o administrador en Reino Unido que justifique que la gestión se realiza allí por su conocimiento del mercado financiero británico.

Cómo formalizarlo para “blindarlo”

Para que estos motivos tengan validez ante la AEAT, debes cumplir con la “Prueba Documental”:

Acta de la Junta: Redactar un acta donde se apruebe la inversión detallando estos motivos económicos. Contrato de Aportación. Contabilidad Pulcra: Registrar la participación en la Ltd en el activo de la matriz española desde el primer día.

Consejo clave: Evita a toda costa que la Ltd pague gastos personales (viajes, tecnología de uso privado). Eso destruye cualquier “motivo económico” y convierte la estructura en una “sociedad de mera tenencia de bienes”, que es el objetivo número uno de las inspecciones.