Inversión Extranjera Directa Horizontal

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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La inversión extranjera directa horizontal es la inversión extranjera directa realizada por una empresa para establecer instalaciones de fabricación en varios países que producen esencialmente lo mismo pero para sus respectivos mercados nacionales o cercanos. La inversión directa extranjera horizontal se refiere a la fabricación en el extranjero de productos y servicios similares a los que la empresa produc…