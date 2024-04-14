Inversión Extranjera en el TLCAN (el 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , que sustituye al TLCAN (véase su historia) ) y en los Países que lo Forman

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