Inversiones en Rusia

Declaración del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, o BERD, sobre el enfoque operativo en Rusia, 23 de julio de 2014

En marzo de 2014, la Unión Europea (UE) adoptó una serie de sanciones diplomáticas y económicas contra la Federación de Rusia en respuesta a lo que, en su opinión, equivalía a la anexión ilegal de Crimea (Conclusiones del Consejo Europeo de 20-21 de marzo de 2014, párrafo 29) Estas sanciones incluyen l…