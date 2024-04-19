Inversiones patrimoniales

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Atracción de Inversiones: Literatura

Philip Kotler, Donald H. Haider and Irving Rein The Free Press, New York, 1993, En el libro "Marketing Places. Attracting Investment, Industry And Tourism To Cities, States And Nations", Philip Kotler, genio del marketing y profesor de negocios en la Northwestern University, centra su atención en el marketing de lugares, ciudades, regiones y naciones.

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