Investigación del Derecho de la Inversión Extranjera

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. El derecho de la inversión internacional rige la inversión extranjera directa y la resolución de disputas entre inversores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y Estados soberanos. Esta guía…