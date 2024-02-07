Irrevocable

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Que no puede ser anulado sin el consentimiento de todas las partes interesadas. El término se usa frecuentemente en relación con lo créditos documentarios, dado la condición de irrevocable constituye una de sus características más importantes. La mayoría de los contratos comerciales y financieros son irrevocables, excepto bajo ciertas circunstancias, las que deben ser claramente especificadas en el texto de éstos. Las órdenes de pago pueden ser irrevocables, pero comúnmente no lo son. La posibilidad de revocarlas, sin e…