Iure Gestionis

Iure Gestionis (en Arbitraje)

Concepto de iure gestionis en relación a este ámbito: Los actos iure gestionis, por contraposición a los actos iure imperii, son aquellos actos de los Estados a los que el Derecho Internacional Público no reconoce inmunidad, como bien pueden ser las actividades comerciales del Estado o los contratos laborales de Embajadas o Consulados celebrados con trabajadores reclutados en el Estado receptor.

En el ámbito arbitral el tema de los actos iure gestionis se conecta con la posibilidad de que las cuentas o propiedades de un Estado que se encuentran en otro Estado (en el Estado donde se pretende la ejecución del laudo) puedan ser o no embargados en virtud de la ejecución de un laudo arbitral. A modo de ejemplo, si una instancia arbitral hubiere sentenciado contra un Estado y éste poseyera cuentas bancarias e inmueble…