Ius Variandi

Ius Variandi (en Arbitraje)

Concepto de ius variandi en relación a este ámbito: En la contratación pública, se conoce por ius variandi al conjunto de prerrogativas en manos de las administraciones públicas para poder modificar los contratos por razones de interés público. A diferencia de la regla general de la invariabilidad de los contratos privados, en Derecho Público se faculta a una de las partes contratantes, concretamente a la Administración, para alterar el contenido contractual, siendo tal alteración obligatoria para el contratista siempre que se cumplan los requisitos materiales y formales que resultan de aplicación, por cuanto esta prerrogativa no es una atribución legal indiscriminada o de libre criterio, sino de aplicación restrictiva.

En cuanto a sus límites, el poder de variación precisa de expediente contradictorio con audiencia…