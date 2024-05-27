Jerarquía Financiera

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Clasificación de las distintas fuentes de financiación, tanto propias como ajenas, en función de variables como su coste, fórmulas de retorno del capital, garantías, riesgos, etcétera.