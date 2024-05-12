Jornada de Trabajo

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la jornada de trabajo.

Trabajo

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Noción de Jornada de Trabajo

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido, respecto de jornada de trabajo, la siguiente definición: En sentido estricto, tiempo de trabajo medido por días.

En sentido amplio, tiempo dedicado al trabajo, aunque la jornada no sea necesariamente equivalente al tiempo real de trabajo, que puede verse afectado por otras variables, como tiempo de…