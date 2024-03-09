Juez Arbitro

Definición de JUEZ ARBITRO en Derecho español

Juez designado por las partes litigantes, y que ha de ser letrado, pero no juez oficial, para fallar el pleito conforme a derecho. | Persona a la que las partes de un conflicto confían la solución equitativa de él. |Árbitro nombrado expresamente por las partes para decidir en equidad un litigio.