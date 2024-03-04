JurisdiccIón y Competencia Arbitral

JurisdiccIón y Competencia Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de jurisdiccIón y competencia arbitral en relación a este ámbito: El arbitraje es un medio heterocompositivo de resolución de conflictos por el cual las partes se someten voluntariamente a la decisión de un árbitro o de un tribunal arbitral y le otorgan competencia para dirimir el conflicto. El procedimiento arbitral está regido por los principios de igualdad, audiencia y contradiccIón y sus actuaciones están sometidas a estricta confidencialidad. El árbitro decide e impone la solución a través del laudo arbitral, que tiene el efecto de una sentencia o auto final.

