Concepto de jurisprudencia arbitral en relación a este ámbito: la expresión «jurisprudencia arbitral» es frecuentemente utilizada para designar el conjunto de los laudos dictados por los tribunales arbitrales, o más bien el conjunto de las resoluciones alcanzadas por dichos laudos (resoluciones que atañen al fondo del litigio o a los aspectos procesales del arbitraje, como mecanismo de resolución de conflictos). De un punto de vista más teórico, cabe preguntarse si existe, como tal, una verdadera jurisprudencia arbitral. El concepto de jurisprudencia arbitral puede, o ha podido, hace algunos años, parecer, a priori, sorprendente, por las siguientes razones. la noción de jurisprudencia requiere un cierto grado de homogeneidad y de coherencia.

Por lo tanto, el árbitro, juez privado y efímero de un litigio confi…