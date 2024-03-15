Jurisprudencia Española

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.El artículo 1.6 del Código Civil señala: "La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho". Al relacionar los apartados 1 y 6 del artículo 1 del Código Civil se llega a la conclusión que la jurisprudencia no es, en puridad, fuente del Derecho ni se aprecia una vinculación con la misma, dejando al margen las muchas posibilidades de que las sentencias futuras s…