La Justicia Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la justicia ambiental. En inglés: Environmental justice. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La Justicia Ambiental

El movimiento de justicia ambiental (EJ) nació en respuesta a las injusticias ambientales y espaciales resultantes tanto de procesos como de resultados injustos. Se reconoció cada vez más que la raza y la clase están fuertemente vinculadas no sólo a la calidad ambiental sino también a la fuerza de las reglamentaciones ambientales, la concesión de permisos y la selección de sitios. Incluso en los casos en que existían normas para evitar la desi…