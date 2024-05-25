La Justicia Climática

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la justicia climática. Nota: puede ser de interés la información sobre cambio climático, acerca de los riesgos en la justicia climática, sobre calentamiento global y sobre la teoría ambiental. También acerca del Movimiento por la Justicia Medioambiental. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

La justicia y la política del cambio climático

En 2007, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) informó de que las pruebas del "calentamiento del sistema climático son ahora inequívocas" y de que sus causas eran "muy probabl…