La División Internacional de los Procesos de Producción y el Comercio

Los países en desarrollo, pero sobre todo los países recientemente industrializados, desempeñan un papel importante en la división internacional del proceso de producción.

El comercio internacional es el resultado de una división mundial del trabajo. El comercio internacional es necesario porque los países individuales no pueden producir todos los bienes y servicios que necesitan.

Aquí se analiza la organización de la producción en el contexto de la globalización, y su fragmentación, pero especialmente la nueva división internacional del trabajo.

Visualización Jerárquica de División internacional del Trabajo

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División internacional del trabajo

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de División internacional del trabajo

Nota: Véase la definición de División internacional del tr…