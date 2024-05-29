La División Internacional de los Procesos de Producción y el Comercio
La liberalización del comercio y la reducción de los costes de transporte han propiciado el desarrollo de la división internacional de los procesos de producción. Con impacto en el comercio exterior.
La División Internacional de los Procesos de Producción y el Comercio
Los países en desarrollo, pero sobre todo los países recientemente industrializados, desempeñan un papel importante en la división internacional del proceso de producción.
El comercio internacional es el resultado de una división mundial del trabajo. El comercio internacional es necesario porque los países individuales no pueden producir todos los bienes y servicios que necesitan.
Aquí se analiza la organización de la producción en el contexto de la globalización, y su fragmentación, pero especialmente la nueva división internacional del trabajo.
Visualización Jerárquica de División internacional del Trabajo
Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Comercio internacional
División internacional del trabajo
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de División internacional del trabajo
Nota: Véase la definición de División internacional del tr…