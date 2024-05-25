La evolución del Derecho Ambiental en el Mercosur: aspectos institucionales y normativos Mariano H. Novelli . Abogado. Profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina Publicación:Revista Aranzadi de Derecho Ambiental num. 15/2009 1 parte Crónicas. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2009. 1. Introducción El proceso de integración del Mercosur, iniciado en 1991 a partir del Tratado de Asunción, ha procurado consensuar políticas entre los Estados Partes, con la finalidad de facilitar el intercambio económico interno y consolidar en lo externo una plataforma de negociación potenciada 1. 1 Si bien los objetivos prioritarios del Tratado de Asunción -pautados en su artículo 1- revisten carácter económico, hace ya tiempo que venimos manifestando nuestra opinión, en el sentido de que el Mercosur debe constituir un instrumento que estreche vínculos políticos, sociales, culturales y de todo tipo. En un mundo signado por la glob…