La Legislación Estatal Aplicada a las Cuestiones de Procedimiento

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema.

La Legislación Estatal Aplicada a las Cuestiones de Procedimiento (en Arbitraje)

Concepto de la legislación estatal aplicada a las cuestiones de procedimiento en relación a la determinación de la internacionalidad del arbitraje: Este criterio de tipo procesalista plantea más problemas que el anterior al exigir que coincida Estado de la sede y normativa procesal, lo que no siempre sucede, dada la amplia autonomía de la voluntad que se…