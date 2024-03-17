Latinoamérica Como Sede Arbitral

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Latinoamérica (como Sede Arbitral) (en Arbitraje)

Concepto de latinoamérica (como sede arbitral) en relación a este ámbito: El desarrollo del arbitraje y las sedes arbitrales en Latinoamérica (como espacio neutral y ubicación geográfica estratégica) están supeditados al desarrollo de una nueva cultura arbitral incluyente, a la existencia de leyes modernas en materia arbitral, orientadas fundamentalmente por la Ley Modelo de UNCITRAL (ver artículo 20.1º) y los Reglamentos de la CIAC, reconocido expresamente en el artículo 3 del Convenio sobre Arbitraje Comercial, hecho en Panamá en el año de 1975; por lo que, habiendo alcanzado significativos cambios en la legislación arbitral interna, en las dos últimas décadas, en más de una veintena de países de habla hispana, estamos, desde nuestra perspectiva, ante la posibilidad de lo…