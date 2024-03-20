Laudo Conciliatorio

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Laudo Conciliatorio (en Arbitraje)

Concepto de laudo conciliatorio en relación a este ámbito: la libertad y autonomía de la voluntad rigen en todo momento el arbitraje y una de las manifestaciones más destacables de dicho poder de disposición de las partes es la relativa a la posibilidad de la que gozan de convenir un laudo que ponga fin, total o parcialmente, de forma no contradictoria, a la controversia. Durante un proceso arbitral las partes pueden llegar a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente al conflicto, dando los árbitros por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados.

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Si ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar dicho acuerdo en forma de laudo (arbitral, en el contexto del arbitraje; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "awar…