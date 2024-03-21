Laudo Inhibitorio

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Laudo Inhibitorio (en Arbitraje)

Concepto de laudo inhibitorio en relación a este ámbito: Se define como la resolución o laudo por la que los árbitros, sin entrar en el fondo del asunto, se declaran incompetentes para el conocimiento de la controversia ante la falta de competencia o ante la ausencia o invalidez del convenio arbitral. El laudo inhibitorio es, por tanto, la resolución en virtud de la cual el árbitro transmite la expresión más característica de sus facultades: la determinación de su propia competencia, bien de oficio, bien instancia de parte.

En dicho laudo inhibitorio, el árbitro no solo se pronuncia sobre su propia competencia conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Arbitraje (LA), sino que también puede pronunciarse sobre la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuestiones que pudieran impedir a…