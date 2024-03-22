Laudo Parcial

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Laudo Parcial (en Arbitraje)

Concepto de laudo parcial en relación a este ámbito: Un laudo parcial es aquella decisión arbitral, vinculante para las partes, que se dicta para resolver de forma individualizada una cuestión concreta dentro de las que se han sometido a arbitraje. Al igual que un laudo global, el laudo parcial es definitivo y contiene una decisión invariable e inalterable, desplegando los mismos efectos de cosa juzgada y ejecutabilidad y que puede ser revisado únicamente a través de la accIón de anulación.

Entre las cuestiones que los árbitros suelen resolver habitualmente mediante laudo parcial están aquéllas relativas a su propia competencia, como la existencia o no del convenio arbitral, la validez o invalidez de la cláusula de sometimiento a arbitraje, la extensión de la misma a personas distintas de las firmantes.

Además, los…