Laudos Arbitrales

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: hay numerosas entradas sobre los laudos arbitrales. Dos de ellas que quizás puedan interesar es Control del Laudo en el Arbitraje de Inversiones y Laudos Arbitrales en el Mercosur. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Investigación sobre Laudos Arbitrales

A diferencia de las opiniones de los tribunales, los escritos y laudos arbitrales suelen ser confidenciales. Esto hace que localizar los laudos sea mucho más difícil que localizar las opiniones de los tribunales.

Sin embargo, hay una variedad de bases de datos…