Laudos Arbitrales en el Mercosur

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Laudos Arbitrales en el Mercosur (en Arbitraje)

Concepto de laudos arbitrales en el mercosur en relación a este ámbito: MERCOSUR es el acrónimo con el que se conoce a la Organización Internacional denominada Mercado Común del Sur. El MERCOSUR se creó mediante el Tratado adoptado en Asunción el 26 de marzo de 1991, para la constitución de un mercado común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.

Secuencia

Posteriormente, el 4 de julio de 2006 se adoptó, en Caracas, el Protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. Este Protocolo aún no ha entrado en vigor, ya que falta la ratificación de Paraguay. Para lograr la pretendida integración económica entre los Estados miembros del MERCOSUR, su Derecho combina instrum…