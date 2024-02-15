Legislación sobre el Arbitraje Internacional

Legislación sobre el arbitraje internacional:

Australia:

Ley de Arbitraje Internacional de la Commonwealth de 1974; Ley de Enmienda del Arbitraje Internacional de 2010.

Brasil:

Ley de Arbitraje (Ley nº 9.307, 1996).

Islas Vírgenes Británicas (BVI):

Ley de Arbitraje de 2013.

Canadá:

Ley de Arbitraje de 1991.

China:

Ley de Arbitraje de la Repúbli…