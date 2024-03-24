lA Lex Mercatoria

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Evolución de la Lex Mercatoria

1. El problema La existencia de usos comerciales internacionales es incuestionable. Lo que es objeto de controversia es su naturaleza jurídica. ¿Forman parte de una lex mercatoria como ordenamiento jurídico autónomo? ¿Pueden las partes elegir la lex mercatoria como ley aplicable? ¿Deben aplicarla los tribunales incluso en ausencia de tal elección? ¿O fenómenos como éste sólo tienen relevancia…