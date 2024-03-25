Ley Aplicable al Arbitraje

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Ley Aplicable al Arbitraje

Concepto de ley aplicable al arbitraje en relación a este ámbito: El Derecho o ley aplicable al arbitraje (también llamada lex arbitri) regula las características del mismo como procedimiento de resolución de controversias (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Básicamente, dicha ley regula la validez del consentimiento arbitral, la arbitrabilidad de la controversia, el nombramiento de árbitros y su competencia (por ejemplo, la posibilidad de dictar medidas cautelares sin necesidad de acudir a un tribunal ordinario), las fases del proceso, el Derecho aplicable al fondo, la obligatoriedad del laudo (arbitral, en el contexto del arbitraje; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "award" en el derecho anglosajón, e…