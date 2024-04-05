Ley del Foro

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Ley del Foro (en Arbitraje)

Concepto de ley del foro en relación a Los elementos relevantes en el conflicto de leyes: Es la ley del Estado en el que se encuentra el tribunal que está resolviendo un determinado litigio. El juez estará obligado a utilizar la ley del foro para todo lo relativo al proceso; sin embargo, no utilizará la ley del foro para resolver el fondo del asunto, salvo que así lo establezca la norma de conflicto. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediaci…