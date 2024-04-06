Ley Local

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Ley Local (en Arbitraje)

Concepto de ley local en relación a Los elementos relevantes en el conflicto de leyes: Se refiere a la ley del lugar donde se ha celebrado el acto. Por ejemplo, la ley donde se ha celebrado el contrato puede ser la que regule los aspectos relativos a las obligaciones contractuales del mismo. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o ejemplo que qui…