Ley Real

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Ley Real (en Arbitraje)

Concepto de ley real en relación a Los elementos relevantes en el conflicto de leyes: Se aplica a los bienes muebles e inmuebles. Por ejemplo, la ley del lugar de situación del bien inmueble es la que regula las relaciones contractuales y reales que afecten a estos bienes. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o ejemplo que quieras compartir? ¿Cuál…