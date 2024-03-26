Leyes de Policía

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Leyes de Policía (en Arbitraje)

Concepto de leyes de policía en relación a este ámbito: «Leyes de policía» es un concepto jurídico mediante el cual se hace referencia a normas estatales de obligado cumplimiento para las personas que se encuentran en el territorio de un Estado, sean o no nacionales de ese Estado.

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Su observación se hace necesaria para la salvaguarda de la organización política, social y económica del Estado y excluyen la aplicabilidad de leyes extranjeras. Así, el Código Civil español establece que «Las Leyes… de policía… obligan a todos los que se hallen en territorio español» (artículo 8). la identificación de las leyes de policía puede ser problemática, puesto que es muy raro que un Estado las defina como tal.

En general, se reconoce entre las leyes de policía el derecho de la competencia (nacional y europeo) y las normas…