Leyes del Azucar

Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre las Leyes del Azucar. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Leyes del Azucar Británicas en las Colonias Americanas

Ley del Azucar de 1764

La ley de ingresos americanos de 1764, llamada ley del azúcar, era una ley que intentaba frenar el contrabando de azúcar y melaza en la…