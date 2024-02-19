Libor

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El Londor Interbank Offered Rate (Tasa de Interés Interbancaria Ofrecida en Londres), es la tasa de interés en el mercado de Londres a la cual los bancos ofrecen a otros bancos depósitos a corto plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) (hasta un año). Como consecuencia del desarrollo espectacular de las operaciones en eurodólares y de los préstamos internacionales, se hizo necesario un punto de referencia (más flexible que la tasa preferencial de Estados Unidos), sobre el cual basar las cotizaciones. Por ser Londres …