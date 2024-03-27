Libro Verde sobre las Modalidades Alternativas de Solución de Conflictos

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Libro Verde Sobre las Modalidades Alternativas de Solución de Conflictos en el Ámbito del Derecho Civil y Mercantil (en Arbitraje)

Concepto de libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil en relación a este ámbito: El Consejo Europeo invitó a la Comisión Europea a presentar un Libro Verde que recapitulara la situación existente relativa a las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito de la Unión Europea. El 19 de abril de 2001, la Comisión Europea presentó el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho Civil y Mercantil, (COM(2002)196- C5-0284/2002), en el que, al objeto de conocer la situación, abrir un período de consultas y promover el …