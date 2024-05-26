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Licencia de Patente

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre licencia de patente. Véase más acerca de Regalías en las Licencias de Patentes. Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Licencia de Patente

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