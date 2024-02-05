Los Límites del Derecho de Libertad de Empresa

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre los límites del Derecho de Libertad de Empresa. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Los Límites del Derecho de Libertad de Empresa

Desde finales de los años 70, el ámbito del derecho antimonopolio ha adquirido cada vez más importancia y más de cien países han promulgado leyes sobre la competencia. A medida que el derecho de la competencia se amplía a jurisdicciones con antecedentes económicos, sociales, culturales e institucionales muy diferentes, los debates sobre su utilidad han evolucionado de manera similar. Aprovechamos el paso del tiempo de la publicación del influyente artículo de Frank Easterbrook The Limits of Antitrust para enmarcar un debate más amplio sobre los límites proce…